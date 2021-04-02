Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Nurgül Yeşilçay'ın Instagram paylaşımı hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri güzel oyuncuya 'Gençlik iksiri içmiş gibisiniz' yorumu yaptı. Ünlü oyuncunun takipçileri güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte merak edenler için ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın yaşı…