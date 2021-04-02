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Haberler Galeri Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’
Giriş Tarihi: 01.04.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 08:56

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan tül elbisesi ile mest etti! ‘ içmiş gibi’

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu son fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Nurgül Yeşilçay'ın Instagram paylaşımı hayranları tarafından ve yağmuruna tutuldu. Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri güzel oyuncuya ' içmiş gibisiniz' yorumu yaptı. Ünlü oyuncunun takipçileri güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte merak edenler için olan Nurgül Yeşilçay'ın yaşı…

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

, MAG Nisan sayısına konuk oldu. Nurgül Yeşilçay "Ben aşıkken çok gülerim. Bıcır bıcır olurum. Bir enerji gelir" dedi. Oyunculuğun yüzde sekseninin zeka olduğunu belirten oyuncu, "Mantık ve algıların açık olması çok önemli.

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Bir karakteri yaratırken dedektif gibi bağlantılar kurmak gerekiyor ve etrafında olan her şeyden, herkesten haberdar olmak gerekiyor" diye konuştu.

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Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Aşık olunca çok güldüğünü söyleyen güzel oyuncu, "Ben aşıkken çok gülerim. Bıcır bıcır olurum. Bir enerji gelir. Asansörle çıkmam merdivenle çıkarım" diye konuştu.

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Güçlü kadın olgusuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Yeşilçay, "Türkiye herhangi bir yerden çok başka bir yer.

Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay siyah tül elbisesi ile mest etti! ‘Gençlik iksiri içmiş gibi’

Ana tanrıça inancının doğduğu yer. Hep güçlü kadınlara ev sahipliği yapmış bir coğrafya" diye konuştu.

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