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Haberler Galeri Asmalı Konak'ın aşıkları Salih ile Zeynep'i bir de şimdi görün! "Biz de bir zamanlar gençtik"
Giriş Tarihi: 17.09.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:57

Asmalı Konak'ın aşıkları Salih ile Zeynep'i bir de şimdi görün! "Biz de bir zamanlar gençtik"

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Son olarak Üç kuruş dizisinde boy gösteren Asmalı Konak'ın Salih'i Burak Altay'ın aksine Asmalı Konak'ın küçük kızı Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Eylem Yıldız ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif. Eylem Yıldız son olarak Mezarlık dizisinde ortaya çıktı.Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...

Asmalı Konak’ın aşıkları Salih ile Zeynep’i bir de şimdi görün! Biz de bir zamanlar gençtik

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Asmalı Konak’ın aşıkları Salih ile Zeynep’i bir de şimdi görün! Biz de bir zamanlar gençtik

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan olmayı başarmıştı.

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Asmalı Konak’ın aşıkları Salih ile Zeynep’i bir de şimdi görün! Biz de bir zamanlar gençtik

Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor.

Asmalı Konak’ın aşıkları Salih ile Zeynep’i bir de şimdi görün! Biz de bir zamanlar gençtik

İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...

Asmalı Konak’ın aşıkları Salih ile Zeynep’i bir de şimdi görün! Biz de bir zamanlar gençtik

Son olarak Üç kuruş dizisinde boy gösteren Asmalı Konak'ın Salih'i Burak Altay'ın aksine Asmalı Konak'ın küçük kızı Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Eylem Yıldız ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif.

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