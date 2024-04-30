Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:43
Asmalı Konak'ın Dilara'sı şimdi tanınmaz halde! İşte 63 yaşındaki Selda Özer'in son hali...
Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi bir dönemin popüler dizilerine damga vuran ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı. Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali gündem oldu. Şimdilerde 62 yaşında olan Selda Özer, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti. İşte Selda Özer'in son hali...