Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
11:42
Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! "Unutmadık Unutmayacağız" Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...
6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinde tam 2 yıl geçti… 11 ilde etkisini gösteren deprem 53 bin kişiyi hayattan kopardı, geriye kalan kalplerde ise unutulmayacak bir iz bıraktı... Yaraların sarılmaya çalışıldığı felaketin yıl dönümünü, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte üzüntülerini dile getiren o isimler…