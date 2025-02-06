Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! "Unutmadık Unutmayacağız" Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:42

Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! "Unutmadık Unutmayacağız" Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinin üzerinde tam 2 yıl geçti… 11 ilde etkisini gösteren deprem 53 bin kişiyi hayattan kopardı, geriye kalan kalplerde ise unutulmayacak bir iz bıraktı... Yaraların sarılmaya çalışıldığı felaketin yıl dönümünü, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte üzüntülerini dile getiren o isimler…

Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! Unutmadık Unutmayacağız Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli ilk deprem 65, ikincisi 45 saniye sürerken, Türkiye'nin 11 ilinde 53 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, 110 bine yakın kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'nin tek yürek halinde yardıma koştuğu deprem bölgesinde yitirilen canlar, bugün sadece yakınları değil, yine tüm yurttaşlarca acıyla, özlemle anılacak.

Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! Unutmadık Unutmayacağız Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

ALİŞAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! Unutmadık Unutmayacağız Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

"Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat Depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz."

Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! Unutmadık Unutmayacağız Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

NURGÜL YEŞİLÇAY

Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! Unutmadık Unutmayacağız Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

"Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat Depreminde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz."

SON DAKİKA