Asrın felaketinin üzerinde 2 yıl geçti... Ünlü isimlerden 6 Şubat paylaşımı! "Unutmadık Unutmayacağız" Alişan, Hülya Koçyiğit, Mine Tugay...

Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam iki yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli ilk deprem 65, ikincisi 45 saniye sürerken, Türkiye'nin 11 ilinde 53 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, 110 bine yakın kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'nin tek yürek halinde yardıma koştuğu deprem bölgesinde yitirilen canlar, bugün sadece yakınları değil, yine tüm yurttaşlarca acıyla, özlemle anılacak.