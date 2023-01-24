Astroloji kavgası boşanma ile bitti! İşte Futbolcu Özer Hurmacı’nın Mihriban Hurmacı’ya ödeyeceği nafaka...

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi, dava sürecinin yaklaşık 1.5 yıldır devam ettiğini belirterek, ''Zorlu bir süreçti. Dava çekişmeli devam ederken anlaşmalı olarak sonlandırdık. Her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.