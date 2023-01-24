Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
07:41
Astroloji kavgası boşanma ile bitti! İşte Futbolcu Özer Hurmacı'nın Mihriban Hurmacı'ya ödeyeceği nafaka...
Futbolcu Özer Hurmacı, "Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasıyla eşi Mihriban Hurmacı'ya boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı da 30 milyonluk karşı boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı, bir süre sonra da eşinin kendisini darp ettiğini söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bir ara barışan, sonra tekrar arası açılan çift, finalde mahkemeye başvurmuştu. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, önceki gün hakim karşısına çıktı. İşte boşanmanın ayrıntıları...