Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

sosyal medyada oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

Bir döneme damga vuran ünlü manken , sosyal medyada oldu. 1998 Türkiye ikinci güzeli Asuman Krause, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurmayı başarıyor. Uzun bir süre ekranlara ara veren Krause, son olarak Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Asuman Krause'nin hayatı ise oldu. Ünlü sununun hayatını araştıran takipçileri, yaşını duyunca çok şaşırdı. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan Krause, fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte genç kızlara taş çıkartan Asuman Krause'nin merak edilen yaşı…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 15:32
Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

Bir döneme damga vuran ünlü manken , sosyal medyada oldu. 1998 Türkiye ikinci güzeli Asuman Krause, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurmayı başarıyor. Uzun bir süre ekranlara ara veren Krause, son olarak Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Asuman Krause'nin hayatı ise oldu. Ünlü sununun hayatını araştıran takipçileri, yaşını duyunca çok şaşırdı. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan Krause, fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte genç kızlara taş çıkartan Asuman Krause'nin merak edilen yaşı…

Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

Bir dönemin yıldız ismi , sosyal medyada oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurmayı başarıyor.

Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

'nin hayatı ise oldu.

Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

Almanya'da doğan , Türkiye ikinci güzeli, eski manken, , oyuncu ve şarkıcı.

Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

Türk bir anneyle, Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı.

Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

2005 yılında "Yaz Sabahı" isimli programın sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filminde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı.

SON DAKİKA