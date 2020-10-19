Asuman Krause sosyal medyada ilgi odağı oldu! Duyanlar çok şaşırıyor!

Bir döneme damga vuran ünlü manken Asuman Krause, sosyal medyada gündem oldu. 1998 Türkiye ikinci güzeli Asuman Krause, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kurmayı başarıyor. Uzun bir süre ekranlara ara veren Krause, son olarak Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. Asuman Krause'nin hayatı ise ilgi odağı oldu. Ünlü sununun hayatını araştıran takipçileri, yaşını duyunca çok şaşırdı. Düzgün fiziği ile beğeni toplayan Krause, fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte genç kızlara taş çıkartan Asuman Krause'nin merak edilen yaşı…