Ata Demirer hızla zayıflıyor! Ünlü komedyen Ata Demirer'in son hali şoke etti!

Fazla kiloları ile tanıdığımız ünlü komedyen Ata Demirer değişimi ile sosyal medyayı salladı. Devamlı mekanlarından olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde deniz ve güneşin tadını çıkaran Ata Demirer önceki gün 49 yaşına girdi. Genelde su altından paylaşımlarda bulunan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in Instagram'da yaptığı son paylaşımında bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Ata Demirer'in son hali hayranlarını şaşırtırken ünlü isme yorum yağdı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali ve sizin için derlediğimiz fazla kilolarından kurtulup bambaşka birine dönüşen ünlü isimler...