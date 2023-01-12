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Haberler Galeri ‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 11:45

Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla beklediği "Ateş Kuşları" ilk bölümüyle Cuma günü atv'de ekranlara geliyor.

‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!

Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

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‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…

‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!

Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.

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‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!

Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.

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