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Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 11:58

Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 38. Bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!

38.Bölüm Özeti:

Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur. Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!

Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır?

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Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!

Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?

Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!
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Ateş Kuşları, hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!
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