Giriş Tarihi: 06.01.2023 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
06:40
Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak
ATV'de yepyeni bir dizi başlıyor: Ateş Kuşları! Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı dizide gece-gündüz demeden çalışan beş kardeşin yaşadıkları anlatılıyor. Dizide ailenin sakladığı büyük bir sır ortaya çıkacak ve bu hikâye izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin ilk bölümü 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.