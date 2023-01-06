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Haberler Galeri Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak
Giriş Tarihi: 06.01.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 06:40

Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak

ATV'de yepyeni bir dizi başlıyor: Ateş Kuşları! Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı dizide gece-gündüz demeden çalışan beş kardeşin yaşadıkları anlatılıyor. Dizide ailenin sakladığı büyük bir sır ortaya çıkacak ve bu hikâye izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Dizinin ilk bölümü 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv'nin sezona damga vuracak yeni dizisi "Ateş Kuşları"nın yayın tarihi belli oldu.

Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak

Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisinin yayın günü belli oldu.

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Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak

13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv'de yayınlanacak dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti!

"Ateş Kuşları" 13 Ocak Cuma günü başlıyor | Video

Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları tanıtımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

Ateş Kuşları ile ilk randevu 13 Ocak Cuma! Büyük sır ortaya çıkacak

Ateş Kuşları'nın ilk bölüm tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoz ki, 13 yaşında falan olunca ölüyoz!" cevabıyla, bir diğer çocuğun "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video

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