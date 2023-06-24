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Giriş Tarihi: 24.06.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 12:48

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı!

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, yayınlanan sezon finali bölümüyle yoğun ilgi gördü. Kara'nın yıllar sonra intikam için Ateş Kuşları'nın karşısına çıkması ve Barbaros'un babasının Çatal olduğunu öğrenmesi bölüme damgasını vurdu.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı!

Ateş Kuşları, sezon finaliyle Tüm Kişiler kategorisinde 5,60 reyting ve 19,32 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise 3,92 reyting ve 13,96 izlenme payı elde ederek; iki kategoride de zirveye oturdu.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı!

ATEŞ KUŞLARI'NIN SEZON FİNALİ NEFESLERİ KESTİ!

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Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı!

BARBAROS, DÜĞÜNÜ TERK ETTİ! KARA'NIN İNTİKAMI ACI OLDU!

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı!

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Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi. Büyük bir dehşete kapılan Barbaros; Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti. Gülayşe, Ali ve Zıpkın; Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı. O sırada düğünü uzaktan izleyen Kara, yıllar sonra ilk kez Ateş Kuşları'nın karşısına çıktı.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı!

Ali'nin Bahar'ı bıçaklayarak öldürdüğü videoyu Kara aracılığıyla izleyen Gülayşe, hayatının şokunu yaşadı. Annesini Ali'nin öldürdüğünü ve tüm Ateş Kuşları'nın bu sırrı ondan sakladığını öğrenen Gülayşe, halası Hacer'le beraber annesinin mezarına gitti.

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