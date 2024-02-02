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Giriş Tarihi: 02.02.2024 07:04

Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 41. Bölümüyle 2 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

41.Bölüm Özeti:

Ateş Kuşları, Barbar'ın nezarete atılmasıyla bir kere daha evlerini kaybetme korkusu yaşar. Ancak Seyfi'nin şantajına boyun eğmek yerine ona büyük bir oyun oynamaya kararlıdırlar.

Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

Onların mahalleden gitme ihtimalini öğrenen Reyhan ise annesinden habersiz Hacer, Mercan ve Gülayşe'yi güne davet eder. Tüm mahalleli kadınlarla birlikte güne katılan Mercan, Gülayşe ve Hacer ortama uyum sağlamak zorunda kalırken aslında Reyhan, Kara'ya büyük bir tuzak kurmuştur. Bu tuzak Kara'nın başını yakarken Ateş Kuşları'nı da bir kere daha mahalleliyle karşı karşıya getirecektir.

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Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

Seyfi'nin tüm çabalarına rağmen Hacı Hafız anlattığı hikayelerle giderek mahallelinin saygısını kazanmaktadır.

Ateş Kuşları 41. bölüm 2. fragmanı: "Zaten yaktın beni, iyice yanayım senin yüzünden!"

Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

Sultan, hayalini kurduğu zengin hayata adım adım yaklaştığını düşünürken onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

Zıpkın, Sare ile birlikte Ankara'ya gideceğini kardeşlerine nasıl söyleyeceğini bilemez.

Ateş Kuşları 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Barbar'ı kaderine terk etmeyeceğiz!" | Video

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