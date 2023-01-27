Ateş Kuşları yeniden sokakta!

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir? Ateş Kuşları 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! 'Bizim evimiz, beşimizin olduğu her yer!' | Video Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar. MERCAN, EYÜBOĞLU KÖŞKÜ'NE GİRİYOR Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir? BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN PEŞİNDE Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır. Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir. Ateş Kuşları 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Kuşlarım sana emanet' | Video