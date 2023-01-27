Ateş Kuşları yeniden sokakta!

MERCAN, EYÜBOĞLU KÖŞKÜ'NE GİRİYOR

Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur.