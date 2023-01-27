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Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:27

Ateş Kuşları yeniden sokakta!

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken "Ateş Kuşları" üçüncü bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara geliyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yeni bölümünde heyecan dorukta!

Ateş Kuşları yeniden sokakta!

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler.

Ateş Kuşları yeniden sokakta!

Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir?

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Ateş Kuşları yeniden sokakta!

Ateş Kuşları 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Bizim evimiz, beşimizin olduğu her yer!" | Video

Ateş Kuşları yeniden sokakta!

Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

Ateş Kuşları yeniden sokakta!

MERCAN, EYÜBOĞLU KÖŞKÜ'NE GİRİYOR

Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur.

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