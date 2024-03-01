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Giriş Tarihi: 01.03.2024 06:19

Ateş Kuşları'nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 45. Bölümüyle 1 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Ateş Kuşları 45.Bölüm Özeti:

Barbar ve Gülayşe balayında, dertlerden uzakta geçirdikleri rüya gibi tatilin ardından mahalleye ve hayatın gerçekliğine döner.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Bir tarafta Ateş Kuşları'nın sırtına çöken büyük borçlar, diğer tarafta Sultan meselesi…

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Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Cemal'in takibiyle Sultan'a dair bazı gerçeklere vakıf olan Barbar'ı zor günler beklemektedir.

Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Öyle ki Sultan meselesi Barbar ve Ali arasında büyük bir yıkıma sebep olacak, Ateş Kuşları arasında soğuk rüzgarlar estirecektir. Mercan, Gülayşe ve tüm ev ahalisini arada bırakacak bu dargınlık ne zaman son bulacak?

Ateş Kuşları’nda Ali ve Barbaros arasındaki gerilim artıyor

Sultan'ın yalanlarıyla geçmişe dair şüpheler duymaya başlayan Barbar, kapanmış dosyaları tekrar aralayacak.

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