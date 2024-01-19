Ateş Kuşları’nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

39.Bölüm Özeti: Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir. Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır. Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir. Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır. Ateş Kuşları 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Dök içini Çatal'a rahatla!' | Video 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.