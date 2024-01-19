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Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 07:32

Ateş Kuşları'nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

39.Bölüm Özeti:

Hacer hayatla ölüm arasında mücadele ederken, Ateş Kuşları kendilerini bekleyen sürpriz gelişmelerden habersizdir.

Ateş Kuşları’nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

Geç de olsa Ateş Kuşları'nın yaşadığı zorlukları öğrenen Ali ve Mercan ipleri eline alacaktır.

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Ateş Kuşları’nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

Çatal'ın şüpheli durumu, Barbaros'u düşündürürken, gözler Sultan'a dönecektir.

Ateş Kuşları’nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

Sultan korkuyla saklanırken, Kara'nın yaptığı hata Ateş Kuşları'nı bir kez daha köşeye sıkıştıracaktır.

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Ateş Kuşları’nda Çatal için yolun sonu mu geliyor?

'Ateş Kuşları', 39. Bölümüyle 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

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