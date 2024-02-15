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Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:49

Ateş Kuşları'nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 43. Bölümüyle 16 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Ateş Kuşları 43.Bölüm Özeti:

Mercan'ın hamile olduğunu öğrenen Ateş Kuşları'nın sevinci, eve girip gördükleri manzara karşısında yerini şaşkınlığa bırakır.

Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Sare'yle ayrı dünyaların insanları olduklarını düşünen Zıpkın, Ankara yolundan geri dönmüştür. Barbar'ın kendisini aldattığını düşünen Gülayşe, Sare'den ayrılan Zıpkın, hamile Mercan...

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Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Keder ve sevincin bir arada yaşandığı evde, hayatın zorluklarını ve gerçeklerini her an enselerinde hisseden Ateş Kuşları; dümeni bir an olsun bırakmayan Ali önderliğinde geçimlerini sağlamanın yolunu bulurlar.

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Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Balık ekmek satacak, genişleyen ailelerini ayakta tutabilmek için gece gündüz çalışacaklardır. Evin kadınları da boş durmak istemez ve onlar da bir gelir kapısı bulurlar kendilerine. Bu, artık evin erkekleri ve kadınları arasındaki bir rekabettir; kim daha fazla kazanacaktır?

Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Barbar ve Gülayşe cephesinde dargınlık bir müddet sürer fakat gerçeğin ortaya çıkmasıyla Gülayşe mahcup olur. Gülayşe'ye dünyanın en güzel evlilik teklifi sözünü veren Barbar ise nişanlısının kıskançlığını büyük bir olgunlukla karşılayıp, sözünü gerçekleştirmek için kolları sıvar.

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