Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Balık ekmek satacak, genişleyen ailelerini ayakta tutabilmek için gece gündüz çalışacaklardır. Evin kadınları da boş durmak istemez ve onlar da bir gelir kapısı bulurlar kendilerine. Bu, artık evin erkekleri ve kadınları arasındaki bir rekabettir; kim daha fazla kazanacaktır?