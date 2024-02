Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler

Keder ve sevincin bir arada yaşandığı evde, hayatın zorluklarını ve gerçeklerini her an enselerinde hisseden Ateş Kuşları; dümeni bir an olsun bırakmayan Ali önderliğinde geçimlerini sağlamanın yolunu bulurlar.

Ateş Kuşları 43. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "O kızın sevgilisini tehdit ettin mi etmedin mi?" | Video