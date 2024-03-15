Ateş Kuşları’nın oyuncuları ve ekibi iftarda buluştu!

Yapımcı Mehmet Bozdağ, bu güzel buluşma sırasında yaptığı konuşmada, dizinin 2 sezon boyunca başarılı bir iş ortaya koyduğunu belirterek, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve set ekibiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.