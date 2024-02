Ateş Kuşları’nın Seyfi’si rolü ile ilgili ilk kez konuştu! “Kan bağı değil can bağı sloganı beni işin içine fikren sokan şeydi”

Dizide mahallenin emlakçısı Seyfi'ye hayat veren Mustafa Kırantepe, karakteri için "Seyfi her evde, her mahallede, her köyde muhakkak karşımıza çıkacak bir karakterdir. Onun için amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Tam bir sistem kişisidir. Onun için hayat; minimum emek maksimum kazançtır. Bir taraftan da her şeyi eline yüzüne bulaştıracak kadar beceriksizdir. Kafasında kurduğu bir plan eğer artık kendi çıkarına daha az hizmet ediyorsa anında karşı tarafa geçebilir. 180 dereceyi çok kısa zamanda kat edebilir. Tekinsiz ama komiktir." dedi.

Her insanın içinde iyiliğin de kötülüğün de olduğunu söyleyen Kırantepe, "İnsan doğar, okula başladığı ana kadar karakter yapısına ilk tohumları çekirdek ailesi atar, okul başladığı andan itibaren aile dışında yeni bir sosyal ortamı oluşur; öğretmenleri, sınıf arkadaşları… Okul biter çalışma hayatı başlar. Yeni bir sosyal ortam, karakterine kattığı yeni detaylar vardır artık. Seyfi'yi Seyfi yapan karakterinin psikolojisinden ziyade, içinde bulunduğu toplumla ortaklıkları, zıtlıklarıdır. Her meyvenin çürüme ihtimali vardır. Bazıları yeni başlamıştır çürümeye, çürüğü kendini gösterir, bazıları yenmez haldedir. Seyfi'nin içinde de her insan kadar iyilik her insan kadar kötülük vardır. Yani demem o ki; her birimizin içinde biraz Seyfi var. Ama gizlenemez artık. Onu çok iyi tanıyorum. Ve deşifre ettim…" şeklinde konuştu.