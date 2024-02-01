Ateş Kuşları’nın Seyfi’si rolü ile ilgili ilk kez konuştu! “Kan bağı değil can bağı sloganı beni işin içine fikren sokan şeydi”

İyi bir işin içinde olduğu için mutluluk duyduğunu belirten Kırantepe, "Bir toplumun birlik olması için kan bağına ihtiyacı yoktur. Hatta her konuda aynı düşünmemize bile gerek yoktur. Ateş Kuşları hepsi birbirinden farklı mizaca sahip. Ama aile. "Kan bağı değil can bağı" sloganı beni işin içine fikren sokan şeydi diyebilirim. Unuttuğumuz şeyleri hatırlatmaya çalışıyoruz bu projeyle. Mahalle kültürü, arkadaşlıklar, dostluklar, çıkarsız sevgi, iyi insan olmak, ön yargısız… O yüzden iyi bir işin içinde olduğumu hissetmek beni mutlu ediyor." dedi.
Kamera arkasında yaşananların ekran önüne de yansıdığını söyleyen Kırantepe, Ateş Kuşları'nın aslında kocaman bir aile olduğunu şu şekilde ifade etti: "Hem kamera arkasında hem kamera önünde daha önceden çalıştığım arkadaşlarımla tekrar bir araya gelmek çok güzel. İlk kez çalışmaya başladığım arkadaşlarımla da ortak bir bağ kurmaya başladık. Yeni bir tanışma ama heyecanı yüksek. Yani esasında kocaman bir aile Ateş Kuşları ekibi. Kamera arkasındaki sevginin kamera önüne yansımasını görüyorsunuz seyirci olarak."
Şimdiye kadar sokak çocuklarını hiçbir zaman görmezden gelmediğini dile getiren Kırantepe, "Bir insan için en sıradan olan şey nefes almaktır. Eğer nefes alabiliyorsak hala umut vardır. Sokak çocuklarını günlük yaşamda da görmezden gelmem. Onlar birer kardelen. Hiçbir çocuk sokağı hak etmiyor. Bir gün her çocuğun bir evi olacak. Bir yanan ocağı olacak. Bir gün hepsinin gözleri gülecek." diye ekledi.
Sevilen dizi "Ateş Kuşları", her cuma saat 20.00'de atv'de!