Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaz tatilini bitirip 'Atiye' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şenolsun fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay." notunu düştü. Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Melisa, takipçilerinden çok sayında yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan Melisa Şenolsun'un makyajsız hali herkesten tam not aldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Melisa Şenolsun'a övgü dolu yorumlar geldi. İşte sıfır makyaj Melisa…