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Haberler Galeri Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

’nin yıldızı sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın paylaşımı herkesin dilinde!

dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaz tatilini bitirip '' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, fotoğrafını 'da takipçileri ile paylaştı. Şenolsun fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay." notunu düştü. Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Melisa, takipçilerinden çok sayında yorum ve aldı. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan Melisa Şenolsun'un hali herkesten tam not aldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Melisa Şenolsun'a övgü dolu yorumlar geldi. İşte sıfır makyaj Melisa…

Giriş Tarihi: 06.08.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 10:18
Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Yaz tatilini bitirip '' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, fotoğrafını 'da takipçileri ile paylaştı. Şenolsun fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay." notunu düştü. Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Melisa, takipçilerinden çok sayında yorum ve aldı. Ünlü oyuncu doğal halini Instagram hesabından paylaşınca sosyal medyada ilgi odağı oldu. Binlerce beğeni ve yorum alan Melisa Şenolsun'un hali herkesten tam not aldı. Doğal güzelliği ile büyüleyen Melisa Şenolsun'a övgü dolu yorumlar geldi. İşte sıfır makyaj Melisa…

Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

Yaz tatilini bitirip '' dizisi için setlere dönen , fotoğrafını 'da takipçileri ile paylaştı.

Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

Şenolsun fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay." notunu düştü.

Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

Şu sıralar Netflix'in ikinci Türk dizisi 'nin oyuncuları arasında yer alan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirmiştir.

Atiye’nin yıldızı Melisa Şenolsun sosyal medyadan şov yaptı! Melisa’nın iddialı paylaşımı herkesin dilinde!

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşayan , daha sonra , Umuda Kelepçe Vurulmaz, Babam ve Nefes gibi yapımlarda yer almıştır.

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