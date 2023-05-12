atv’den yeni bir dizi daha ‘Vermem Seni Ellere’

Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu dizinin çekimleri için Ordu'ya gitmeye hazırlanan oyuncular, okuma provasında bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle yakında ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.