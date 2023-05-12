atv’den yeni bir dizi daha ‘Vermem Seni Ellere’

KÜNYE:
Yapım: Akn Film
Yapımcı: Akın Topuz, Emre Arda
Yönetmen: Ali Balcı
Genel Koordinatör: İlkim Dağlı
Uyarlayan: Gülbike Sonay Üte, Tuna Kıygı
Senaryo: Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer, Samed Aslan
2. Yönetmen: Işılsu Günday
Görüntü Yönetmeni: Umut Yörükoğlu
Müzik: Jingle Tv-Batuhan Fırat
Sanat Yönetmeni: Deniz Emre Özbakan
Oyuncular: Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran.