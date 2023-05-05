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Haberler Galeri atv’den yeni dizi: Üvey Anne
Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:23

atv’den yeni dizi: Üvey Anne

atv'nin yeni dizisi "Üvey Anne"nin ilk başrol oyuncusu belli oldu. Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'den yeni bir dizi geliyor: Üvey Anne. Yaz sezonunda atv'de izleyicisiyle buluşacak olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden "Üvey Anne" dizisinin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne" dizisinin ilk ismi ekranların sevilen yüzü Kutsi oldu.

atv’den yeni dizi: Üvey Anne
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atv’den yeni dizi: Üvey Anne
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atv’den yeni dizi: Üvey Anne
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