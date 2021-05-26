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Haberler Galeri ATV’nin yeni bombası ‘Kalp Yarası’ heyecanla bekleniyor! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!
Giriş Tarihi: 26.05.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 11:34

’nin yeni bombası ‘’ heyecanla bekleniyor! ’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!

Yaz sezonunun iddialı yapımlarından biri olacak 'nin yeni dizisi 'ndan ilk görüntüler izleyici ile buluştu.

ATV’nin yeni bombası ‘Kalp Yarası’ heyecanla bekleniyor! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!

Medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Antakya/'ın etkileyici coğrafyasında göz alıcı bir prodüksiyonla çekilen 'nın ilk teaserı izleyiciden büyük ilgi gördü.

ATV’nin yeni bombası ‘Kalp Yarası’ heyecanla bekleniyor! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!

Diziden gelen ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanlarının zirvesine yerleşti.

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ATV’nin yeni bombası ‘Kalp Yarası’ heyecanla bekleniyor! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!

Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan 'nın ilk görüntülerinde, öykünün dört kahramanını canlandıran Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer aldı.

ATV’nin yeni bombası ‘Kalp Yarası’ heyecanla bekleniyor! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!

; hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve Antakya/'ın göz kamaştıran coğrafyasının yanı sıra, genç yıldızlar ve usta oyunculardan oluşan kadrosu ile de iddialı!

ATV’nin yeni bombası ‘Kalp Yarası’ heyecanla bekleniyor! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi!

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.

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