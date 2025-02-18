Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:09

atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan 'Başka Bir Gün'ün perşembe günü atv'de yayınlanacak yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

'Başka Bir Gün'ün perşembe günü atv'de yayınlanacak 4. bölümünden merak uyandıran tanıtım paylaşıldı.

atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

Ay Yapım imzalı dizinin 4. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Tuna o gece orada olduğunu ilk kez Nehir'e itiraf ederken o da "Serdar katil mi?" diye soruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor. Nehir ise bütün sırlar ortaya döküldükçe kocasının yanı başında nasıl bu kadar değiştiğini görmemesinin şaşkınlığını yaşıyor.

Başka Bir Gün 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben çocuklara ne diyeceğim…" | Video

atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

Tanıtımın finaline ise Nehir'in Serdar'ı öldürme şüphelisi olarak gözaltına alınması damga vururken Serdar'ın son sahnede görünmesi acaba "Serdar ortaya mı çıkıyor?" sorusunu akıllarda bırakıyor.

atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

SON DAKİKA