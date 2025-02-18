atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni bir tanıtım daha yayınlandı!

Serdar'ın kaybolmasını araştıran Komiser Aytunç ise Serdar'ın arabasının orada bir kadının cesedinin bulunduğunu Nehir'e söylerken onun yüzüğünün ölen kadının kocasının yatak odasından çıktığını paylaşıyor. Nehir ise bütün sırlar ortaya döküldükçe kocasının yanı başında nasıl bu kadar değiştiğini görmemesinin şaşkınlığını yaşıyor.

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