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Haberler Galeri atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...
Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:54

atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...

atv'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan, yapımında Tims&B Productions imzası bulunan yeni dizisi 'Karadut'tan ilk görüntüler yayınlandı. Karadut dizisinin senaryosunu birbirinden başarılı dizilerin senaristi Sırma Yanık kaleme alırken, yönetmen koltuğunda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Aldatmak' gibi televizyon tarihine adını yazdırmış projelerin yönetmeni Murat Saraçoğlu oturuyor.

atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...

'KARADUT' HERKESİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Karanlıktan aydınlığa bir iyileşme hikayesini ekrana getirecek dizide, başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı tanıtım merak uyandırdı.

atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...

Yayınlanan tanıtım ve teaser afiş ile birlikte izleyicilere yeni sezon heyecanı yaratan dizi, güçlü hikayesiyle ekran başına kilitleyecek.

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atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...

Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor.

atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...

Aşk, evlilik, aile bağları ve sırları üzerine daha önce işlenmemiş bir öyküyü izleyiciler ile buluşturacak olan 'Karadut' yeni sezonda atv'den izlenecek.

atv’nin yeni dizisi Karadut herkesi etkisi altına alacak! İşte merakla beklenen ilk tanıtım...
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