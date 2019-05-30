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  • Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

Avlu dizisi oyuncusu şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

Avlu dizisinde Deniz karakteriyle rol alan 'ın ortaya çıkan fotoğrafı hayrete düşürdü. Avlu dizisinde iki sezondur yer alan Deniz, yani Demet Evgar da yıllar içinde değişim yaşayan ünlülerden biri. Avlu dizisinin Deniz'inin bu halini görenler inanamadı. İşte Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri ve eski halleri...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 06:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 06:45
Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

Avlu dizisi oyuncusu şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

ZARA

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Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

ZARA

Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

EBRU YAŞAR

Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

EBRU YAŞAR

Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

TÜRKAN ŞORAY

Avlu dizisi oyuncusu Demet Evgar şoke etti! İşte Demet Evgar'ın o fotoğrafı...

TÜRKAN ŞORAY

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