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Haberler Galeri Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...
Giriş Tarihi: 18.07.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 11:13

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...

Atv ekranlarında yayınlanan geniş bir seyirci kitlesine sahip Avrupa Yakası dizisi ile ünlenen Hale Caneroğlu dizideki adı ile Yaprak değişimi işe şaşırtıyor. 2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albümde Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor. Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok. İşte Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun değişimi ve ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...

Atv ekranlarında yayınlanan geniş bir seyirci kitlesine sahip Avrupa Yakası dizisi ile ünlenen Hale Caneroğlu dizideki adı ile Yaprak değişimi işe şaşırtıyor.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...

2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti.

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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...

Bir dönem albümde Hale Caneroğlu şimdilerde çıkardığı kitaplarla mutluluğun sırlarını anlatıyor.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...

Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok.

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı değişimi ile şaşırtıyor! Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok...

İşte Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun değişimi ve ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

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