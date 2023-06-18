Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Koç'un ifşa ettiği Gossip Pasta hesabının sahibi ise Oğuzhan Koç'a şu sözlerle yanıt vermişti:

"Öncelikle bu kadar üzüp sinirlendirdiysem özür dilerim. Ama kimsenin karşısında titremem. Bu zamana kadar sayfamdan kimseye bu şekilde hakaret etmediğim için bu beni dediği gibi onursuz biri de yapmıyor bence. İsmimi soyismimi kendim başka şekilde açıklamayı çok isterdim. Bu şekilde açıklandığı için de yine sizden özür diliyorum. Bana simit sat onurlu yaşa Çağla demiş. Ben eski öğretmenim, simit de satarım limon da tayt da Bana ayakkabısından dolayı yaptığım bu mizah seviyesi yakışmıyorsa bir kadını geçin insana parazit, aşağılık, onuruz, işe yaramaz demek de kendisine hiç yakışmadı. Neyse en azından tahmin edilen, Gossip şu diye iddia edilen isimler çıkmadığım için de bir rahatladık bence Sevgiler"