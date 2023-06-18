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Haberler Galeri Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama geldi
Giriş Tarihi: 18.06.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 09:27

Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç'tan yeni açıklama geldi

Demet Özdemir'le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Oğuzhan Koç, instagram üzerinden kendisini eleştiren Gossip Pasta isimli hesabı ifşa etti. Anonim hesap olan 'Gossippasta'nın Koç'un ayakkabılarını eleştirmesi üzerine çılgına dönen şarkıcı, adeta ateş püskürmüştü. Gossippasta'yı ifşa edip, ağır sözler sarfeden Oğuzhan Koç'a tepki yağmıştı. Kocaeli'deki hayranlarıyla buluşan Oğuzhan Koç, sosyal medya fenomenine yönelik sert tepkisinden sonra magazin gündemindeki ayakkabı polemiğine dair bu kez sahnede konuştu.

Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Demet Özdemir'le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Oğuzhan Koç, instagram üzerinden kendisini eleştiren Gossip Pasta isimli hesabı ifşa etmişti.

Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Anonim hesap olan 'Gossippasta'nın Koç'un ayakkabılarını eleştirmesi üzerine çılgına dönen şarkıcı, adeta ateş püskürmüştü. Gossippasta'yı ifşa edip, ağır sözler sarfeden Oğuzhan Koç'a tepki yağmıştı.

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Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim belli ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasında terlik tayt linki vererek yol bulmaya devam ediyorlar.. sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak köçek insanlara prim veren takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılıklar. siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar. ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiklerim, duruşum fikirlerim, bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım bundan sonra! Bugünki parazitimiz çağla isimli arkadaş, bakalım yarın kim olacak. hepinize yerinizi haddinizi işe yaramazlığınızı öğretecek biri vardır diye bekliyodum..demek ki benmişim o. hadi bakalım!

Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Koç'un ifşa ettiği Gossip Pasta hesabının sahibi ise Oğuzhan Koç'a şu sözlerle yanıt vermişti:

"Öncelikle bu kadar üzüp sinirlendirdiysem özür dilerim. Ama kimsenin karşısında titremem. Bu zamana kadar sayfamdan kimseye bu şekilde hakaret etmediğim için bu beni dediği gibi onursuz biri de yapmıyor bence. İsmimi soyismimi kendim başka şekilde açıklamayı çok isterdim. Bu şekilde açıklandığı için de yine sizden özür diliyorum. Bana simit sat onurlu yaşa Çağla demiş. Ben eski öğretmenim, simit de satarım limon da tayt da Bana ayakkabısından dolayı yaptığım bu mizah seviyesi yakışmıyorsa bir kadını geçin insana parazit, aşağılık, onuruz, işe yaramaz demek de kendisine hiç yakışmadı. Neyse en azından tahmin edilen, Gossip şu diye iddia edilen isimler çıkmadığım için de bir rahatladık bence Sevgiler"

Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Yaz konserleri devam eden Oğuzhan Koç, Kocaeli'deki hayranlarıyla Jolly Joker sahnesinde buluştu. Şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü isim, sosyal medyada gündem olan ayakkabılarıyla ilgili konuştu.

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