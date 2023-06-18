Ayakkabısı eleştirilince ateş püskürmüştü! Oğuzhan Koç’tan yeni açıklama geldi

Demet Özdemir'le evliliği sadece 8 ay süren Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekiyor. Oğuzhan Koç, instagram üzerinden kendisini eleştiren Gossip Pasta isimli hesabı ifşa etti. Anonim hesap olan 'Gossippasta'nın Koç'un ayakkabılarını eleştirmesi üzerine çılgına dönen şarkıcı, adeta ateş püskürmüştü. Gossippasta'yı ifşa edip, ağır sözler sarfeden Oğuzhan Koç'a tepki yağmıştı. Kocaeli'deki hayranlarıyla buluşan Oğuzhan Koç, sosyal medya fenomenine yönelik sert tepkisinden sonra magazin gündemindeki ayakkabı polemiğine dair bu kez sahnede konuştu.