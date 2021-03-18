Aygül Hatun Buse Arslan'ı bir de böyle görün... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u cesur pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti!

Kuruluş Osman nefesleri kesecek bir bölüm ile geliyor! Kuruluş Osman 49. bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanları da yine en çok izlenenler arasına girdi. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman'ıda yıldızı parlayanlardan biri de Aygül Hatun karakteri ile Buse Arslan. Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden olan Buse Arslan paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Gerçek hayattaki görüntüsü ile herkesi şaşırtan Aygül Hatun Buse Arslan ağızları açık bıraktı... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ın bu değişimini kimse beklemiyordu... Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan'ı bir de böyle görün...