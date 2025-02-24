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Haberler Galeri Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...
Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 10:00

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak ünlü çift, son zamanlarda sık sık boşanma haberleriyle gündeme geldi. Hatta Pelin Akil'in yaklaşık bir aydır eşinden ayrı yaşadığı ve bu durumdan dolayı imaj değişikliğine gittiği öne sürüldü. İlk kez bu iddialara yanıt veren ikili, bakın açıklamalarında neler söyledi.

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Ünlü çift, 2016 yılında evlendi ve 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...

KIZLARIYLA SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Mutlu bir evliliği olan çift, 2019 yılında doğan ikizleri Alin ve Lina'yla sık sık sosyal medyada ilgi topladı.

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Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...

KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

Herkesin merakını ve sevgisini toplayan ailenin üzerinde adeta kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu.

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...

"BİR AYDIR AYRI YAŞIYORLAR"

Geçtiğimiz haftalarda 'Gel Konuşalım' programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...

EŞİYLE PAYLAŞIM ARTIK YAPMIYOR

Çift, konuyla ilgili hala sessizliğini korurken, Pelin Akil imajını da tamamen yeniledi ve eşiyle artık paylaşımlar yapmıyor.

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