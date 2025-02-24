Giriş Tarihi: 24.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:00
Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti bu soruya ilk kez yanıt verdi: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya...
Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırdı. Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi. Ancak ünlü çift, son zamanlarda sık sık boşanma haberleriyle gündeme geldi. Hatta Pelin Akil'in yaklaşık bir aydır eşinden ayrı yaşadığı ve bu durumdan dolayı imaj değişikliğine gittiği öne sürüldü. İlk kez bu iddialara yanıt veren ikili, bakın açıklamalarında neler söyledi.