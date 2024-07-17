Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...

ŞİRKETE VE MALLARA TEDBİR KONULSUN İSTEDİ

Melis Özdilek, anlaşmalı boşandığı sırada elde ettiği haklarından gönüllü olarak vazgeçmesi için akıl sağlığını yitirmiş olması gerektiği, en ufak bilgi sahibi olmadığını ve eşinden öğrendiği mal ayrılığı sözleşmesinin iptalini talep etti. Ayrıca, eşinin mallarına, şirket hisselerine ve banka hesaplarındaki nakit paranın yüzde 50'sine ihtiyati tedbir konulmasını istedi.



ARAÇ VE TAŞINMAZLARA TEDBİR KONULDU

Ara karar oluşturan İstanbul Aile Mahkemesi, talebi kısmen kabul ederek Yönetim Kurulu Başkan'ı Emir Murat Özdilek'in üzerine kayıtlı bir araç ve 9 taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesini önlemek için ihtiyati tedbir koydu. Mahkeme, şirket hisselerine ve banka hesaplardaki paraların üzerine tedbir konulmasın talebini ise reddetti.