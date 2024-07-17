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Haberler Galeri Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 07:58

Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...

Türkiye'nin devlerinden Özdilek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek'e 2012'de evlenip 2021'de boşandığı ve geçtiğimiz yıl yeniden evlendiği eşi Melis Özdilek, tekrar boşanma davası açtı. Melis Özdilek'in boşanma davasının yanı sıra önceki boşanmada aldığı aylık 85 bin dolar (2 milyon 750 bin Türk lirası) nafakayı az bulduğunu belirterek mal rejimi davası açtığı da ortaya çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...

Yurt genelinde 14 alışveriş merkezi, dünyaca ünlü otel, 159 tekstil mağazası ve onlarca hizmet noktası sahip Bursa merkezli Özdilek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek ve Melis Özdilek 2012'de hayatını birleştirmiş, 2021 yılında ise anlaşmalı olarak boşanmıştı. Emir Murat Özdilek, nafaka olarak 2 milyon Türk lirasının yanı sıra Melis Özdilek'e ev ve araba vermişti.

Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...

ŞİDDET YÜZÜNDEN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA GİRDİ
Emir Murat Özdilek ile 2023 yılında sessiz sedasız yeniden nikâh masasına oturan Melis Özdilek, çok geçmeden şaşırtan iddialarla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma ve mal rejimi davası açtı. Melis Özdilek mahkemeye sunduğu dilekçede; yaşamından endişe ettiği ve eski eşi tarafından uğradığı şiddet nedeniyle tükenmişlik sendromuna girerek ikinci kez evlenmek zorunda kaldığını, manevi ve fiziksel şiddet altında hiç okumadığı evrakların kendisine eşi tarafından imzalatıldığını öne sürdü.

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Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...

ZORLA İMZALATILAN EVRAK
İddiaya göre, evlendikten birkaç ay sonra neler imzaladığını merak edip Emir Murat Özdilek'e soran Melis Özdilek, Kemerköy'deki evinin eşine devrini ve mal ayrılığı sözleşmesi imzaladığını öğrendi. Mal varlığı kayıtları kontrol ettiğinde evinin satıldığını gören genç kadın, davaları açtığını belirtti.

Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...

ŞİRKETE VE MALLARA TEDBİR KONULSUN İSTEDİ
Melis Özdilek, anlaşmalı boşandığı sırada elde ettiği haklarından gönüllü olarak vazgeçmesi için akıl sağlığını yitirmiş olması gerektiği, en ufak bilgi sahibi olmadığını ve eşinden öğrendiği mal ayrılığı sözleşmesinin iptalini talep etti. Ayrıca, eşinin mallarına, şirket hisselerine ve banka hesaplarındaki nakit paranın yüzde 50'sine ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

ARAÇ VE TAŞINMAZLARA TEDBİR KONULDU
Ara karar oluşturan İstanbul Aile Mahkemesi, talebi kısmen kabul ederek Yönetim Kurulu Başkan'ı Emir Murat Özdilek'in üzerine kayıtlı bir araç ve 9 taşınmazın üçüncü kişilere devredilmesini önlemek için ihtiyati tedbir koydu. Mahkeme, şirket hisselerine ve banka hesaplardaki paraların üzerine tedbir konulmasın talebini ise reddetti.

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