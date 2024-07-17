Giriş Tarihi: 17.07.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
07:58
Aylık 85 bin dolar nafakayı az buldu! Özdilek Holding’in patronu yeniden boşanıyor! Mallarına tedbir kondu...
Türkiye'nin devlerinden Özdilek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek'e 2012'de evlenip 2021'de boşandığı ve geçtiğimiz yıl yeniden evlendiği eşi Melis Özdilek, tekrar boşanma davası açtı. Melis Özdilek'in boşanma davasının yanı sıra önceki boşanmada aldığı aylık 85 bin dolar (2 milyon 750 bin Türk lirası) nafakayı az bulduğunu belirterek mal rejimi davası açtığı da ortaya çıktı.