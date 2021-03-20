Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Demet Özdemir, son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncu tüm doğallığı ve sempatikliğiylle övgü yopluyor. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği son pozu ve beğeni yağan Instagram halleri...
Giriş Tarihi: 20.03.2021
08:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
08:54
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