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Haberler Galeri Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

ile gündem olan 'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de görün...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki oyuncu tüm doğallığı ve sempatikliğiylle övgü yopluyor. İşte Demet Özdemir'in ayna karşısında verdiği son pozu ve beğeni yağan Instagram halleri...

Giriş Tarihi: 20.03.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 08:54
Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

dizisinde, karakterini canlandıran , ayna karşısında verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

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Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

Kariyerinin zirvesini yaşayan şu sıralar aşkda da aradığını buldu. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir sevgilisi ile paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

12.6 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Ayna pozu ile gündem olan Demet Özdemir'in bu halleri bambaşka! Güzel oyuncu Demet Özdemir'i bir de makyajsız görün...

29 yaşındaki oyuncu tüm doğallığı ve sempatikliğiylle övgü yopluyor.

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