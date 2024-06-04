Aynalı Tahir’in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşıyor! İşte 46 yaşındaki Yeşim Büber’in son hali...

Aynalı Tahir'in büyük aşkı Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan güzel gözlü oyuncu Yeşim Büber şimdilerde gözlerden ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuktan elini, eteğini çeken Yeşim Büber şimdilerde evli ve çocuklu.