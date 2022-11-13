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Haberler Galeri Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt'üydü! Yeşim Büber'e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı
Giriş Tarihi: 13.11.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 16:14

Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt'üydü! Yeşim Büber'e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

90'lı yıllara damga vuran Aynalı Tahir dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Yeşim Büber, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Aynalı Tahir dizisi ile hafızalara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları dikkat çekiyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. İşte değişimi ile dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt’üydü! Yeşim Büber’e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

Ünlü oyuncuYeşim büber bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Alişan ile başrolü paylaştığı Aynalı Tahir dizisinde şöhreti yakalayan Yeşim Büber'in son hali gündem oldu. Şimdilerde 43 yaşında olan güzel isim, uzun süredir ailesiyle teknede yaşıyor.

Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt’üydü! Yeşim Büber’e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Yeşim Büber, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt’üydü! Yeşim Büber’e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

43 yaşındaki Yeşim Büber'e yıllar acımadı. Yeşim Büber'in şimdiki hali ise takipçilerinin dikkatini çekti.

Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt’üydü! Yeşim Büber’e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Aynalı Tahir’in paylaşılamayan Zümrüt’üydü! Yeşim Büber’e yıllar acımasız davrandı! Son halini görenler inanamadı

"Aynalı Tahir" dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.

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