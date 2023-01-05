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Haberler Galeri Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:24

Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi... İşte kırmızılar içindeki Afra Saraçoğlu'dan Mert Ramazan Demir ile selfie...

Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!

4 yıllık aşklarıyla bilinen Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'na nazar değmişti. Genç oyuncular ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını yaptıkları paylaşım ile duyurmuştu.

Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşıyordu.

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Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!

Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Dedikodular doğru çıktı çift yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!

Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılırken Mert Yazıcıoğlu'nun ise gönlünü güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdığı iddia edilmişti

Ayrılığın ardından Yalı Çapkını aşıkları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den ilk kare geldi! Sosyal medyayı salladılar!

Afra Saraçoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi...

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