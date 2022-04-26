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Haberler Galeri Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde silmişti
Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:41

Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde silmişti

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlandı. Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitti. Son olarak Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı, Sen Yaşamaya Bak adlı filmde rol alan Enver, ayrılık acısını unutmak için Kıbrıs'a gitti. Ünü oyuncu Aslı Enver, Girne'de yakın bir akrabasına ait olduğu söylenen bir otelde 2 gün tatil yaptı.

Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde silmişti

Önder Öztarhan ile kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açan ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada takibi bırakması ile ayrıldığı ortaya çıkan Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitti.

Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde silmişti

Uzun bir aranın ardından kalbinin kapılarını iş insanı Önder Öztarhan'a açan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin annesi ile tanışarak aileye girdi. Enver, Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan ile Ortaköy'de bir mekanda akşam yemeğinde görüntülenmişti.

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Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde silmişti

Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü, İkili, birbirini sosyal medyadan takibi bırakarak ayrılık haberini sessiz sedasız duyurmuş oldu.

Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde silmişti

AYRILIK ACISINI UNUTMAK İÇİN KIBRIS'A GİTTİ

Son olarak Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı, Sen Yaşamaya Bak adlı filmde rol alan Enver, ayrılık acısını unutmak için Kıbrıs'a gitti. Ünü oyuncu Aslı Enver, Girne'de yakın bir akrabasına ait olduğu söylenen bir otelde 2 gün tatil yaptı.

Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan’ı tek kalemde silmişti

Öte yandan; Bir dargın bir barışık uzun süre birlikte olduğu şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, Aralık 2021'de Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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