Giriş Tarihi: 26.04.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 15:41

Ayrılık acısını unutmak için… Güzel oyuncu Aslı Enver 12 yaş büyük aşkı Önder Öztarhan'ı tek kalemde silmişti

2012 yılında evlendiği Birkan Sokullu'dan 2015'de boşanan, geçtiğimiz yıllarda da Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu. İlişkisi için "İyi gidiyor, mutluyum" açıklamasında bulunan Aslı Enver, sevgilisinin ailesiyle de tanışarak ciddiyetini ortaya koymuştu. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları karşılıklı hamleler, ayrılık olarak yorumlandı. Aslı Enver, acısını unutmak için Kıbrıs'a tatile gitti. Son olarak Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı, Sen Yaşamaya Bak adlı filmde rol alan Enver, ayrılık acısını unutmak için Kıbrıs'a gitti. Ünü oyuncu Aslı Enver, Girne'de yakın bir akrabasına ait olduğu söylenen bir otelde 2 gün tatil yaptı.