Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

Bir döneme rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, son olarak 5 aylık olan kızı ve eşi Edip Tepeli ile yeni karelerini Instagram'dan yayınladı. Çiftin çekirdek aile pozu büyük ilgi görürken, Müjgan'ın günden güne annesine benzemeye başladığı görüldü.