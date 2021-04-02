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Haberler Galeri Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 14:57 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 15:04

ve 'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! annesi 'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

Bir döneme rol aldığı "" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan ve Edip Tepeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, son olarak 5 aylık olan kızı ve eşi Edip Tepeli ile yeni karelerini 'dan yayınladı. Çiftin çekirdek aile pozu büyük ilgi görürken, Müjgan'ın günden güne annesine benzemeye başladığı görüldü.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

Bir döneme rol aldığı "" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan ve , sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tatari, 5 aylık olan kızı ve eşi ile birlikte kamera karşısına geçti.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

"MÜTHİŞ BİR ZAMANDI"

'' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan , yeni karelerini, "Huzurlarınızda bu üçlüye geçtiğimiz 5 ay için teşekkür etmek isterim. Müthiş bir zamandı. Bizi çok seviyorum" notuyla 'dan yayınladı.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nin kızları Müjgan 5 aylık oldu! Müjgan bebek annesi Ayşecan Tatari'ye benzerliğiyle sosyal medyayı salladı!

32 yaşındaki ünlü oyuncunun gönderileri 36 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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