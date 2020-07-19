Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

Ayşegül Aldinç popüler müziğin ikon isimlerinden... Aynı zamanda oyunculuk kariyerinin de hafife alınacak tarafı yok. Türkiye'nin en önemli yönetmen ve oyuncularıyla hafızalara nakşolmuş sinema filmlerine, dizilerine imza atmışlığı var... Güzelliği, 'cool' duruşu ise her daim dillerde. Formülü kendine saklı olmakla birlikte, eskimeyen şarkıların, eskimeyen bir duruşun sahibi...
Sanatçı, önceleri müzik alanında başka işler yapsa hatta Modern Folk Üçlüsü'yle Eurovision'da Türkiye'yi temsil etse de, müzikal kariyerini gerçek anlamda başlatan ilk solo albümü yeniden yayımlandı. İçinde Barış Manço'nun ilk kez Aldinç'e verdiği Kara Sevda, Hayır gibi hitleri de barındırıyor albüm ...Ve Ayşegül Aldinç, albümü önce dijital platformalarda yayınlandı. Yakında plak ve CD olarak da piyasaya çıkacak. Bu vesileyle Aldinç'in kapısını çalıp hem bu ilk albümü hem de anılarını konuştuk...