Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

ÇOK ŞANSLIYIM



- Barış Manço nasıl bir dost ve müzisyendi sizin için? Elbette çok vardır ama bir unutamadığınız acı-tatlı bir anınız, size müzik ya da hayatla ilgili verdiği bir öğüt, bir söz... Paylaşır mısınız?

- Barış hayatıma çok önemli değerler katmış, dostluğuyla övündüğüm bir koca insandı. Ben çok şanslıyım. Kendi müzik tarihinde ve tabii Türk müzik tarihinde üç yeni şarkısını verdiği tek sanatçı olmanın ayrıcalık ve övüncünü taşımama izin verin. Klip için Tunus'a gittiğimizde, ekipçe çok güzel günler yaşadık. Hangi birini anlatmalı bilemedim... Tatlı anılarımız çoğunlukta. En acısı çok sevdiğim, dostluğumu ilelebet sürdüreceğim ailesiyle birlikte onu son yolculuğuna uğurlamaktı. Onunla aynı topraklarda yaşadığımız için çok şanslıyız. Geriye unutulmaz şarkıları ve çok değerli hatırası kaldı. Yeri dolmayacak.



