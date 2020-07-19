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: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

Her zaman yeni kalmayı başardı ... Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden. Sanatçı şimdi ilk solo albümünü ...Ve Ayşegül Aldinç adıyla tekrar yayınlıyor... Albüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu... Yakında plak ve CD olarak da piyasada olacak. Bu vesileyle Barış Manço'lu, Aysel Gürel'li, Şerif Gören'li anılarında yolculuğa çıktık.

GÖKSAN GÖKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.07.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 08:11
Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

Her zaman yeni kalmayı başardı ... Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden. Sanatçı şimdi ilk solo albümünü ...Ve Ayşegül Aldinç adıyla tekrar yayınlıyor... Albüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu... Yakında plak ve CD olarak da piyasada olacak. Bu vesileyle Barış Manço'lu, Aysel Gürel'li, Şerif Gören'li anılarında yolculuğa çıktık.

Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

popüler müziğin ikon isimlerinden... Aynı zamanda oyunculuk kariyerinin de hafife alınacak tarafı yok. Türkiye'nin en önemli yönetmen ve oyuncularıyla hafızalara nakşolmuş sinema filmlerine, dizilerine imza atmışlığı var... Güzelliği, 'cool' duruşu ise her daim dillerde. Formülü kendine saklı olmakla birlikte, eskimeyen şarkıların, eskimeyen bir duruşun sahibi...
Sanatçı, önceleri müzik alanında başka işler yapsa hatta Modern Folk Üçlüsü'yle Eurovision'da Türkiye'yi temsil etse de, müzikal kariyerini gerçek anlamda başlatan ilk solo albümü yeniden yayımlandı. İçinde Barış Manço'nun ilk kez Aldinç'e verdiği Kara Sevda, Hayır gibi hitleri de barındırıyor albüm ...Ve Ayşegül Aldinç, albümü önce dijital platformalarda yayınlandı. Yakında plak ve CD olarak da piyasaya çıkacak. Bu vesileyle Aldinç'in kapısını çalıp hem bu ilk albümü hem de anılarını konuştuk...

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Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

- ...Ve Ayşegül Aldinç ilk solo albümünüz. 1988 yılında yayınlandı. Öncesinde bir 45'lik plak ve Eurovision macerası var. Bu ilk solo albümün hikayesi nedir?
- ...Ve albümümün tekrar basımıyla ilgili uzun zamandır uğraşıyorduk. Bilgiye, bulguya ulaşmak zaman aldı. Şahsen başvurunca konunun halli kolaylaştı. Her şey zamanını bekliyor demek. Doğru bir zamanda çıktığını düşünüyorum. Halihazırda tüm dijital platformlarda şarkılar dinlenmeye hazır. Sonrasında da CD ve LP formatında Universal Müzik tarafından çıkartılacak. Albüme tekrar kavuşacağımız haberine olan olumlu ve ateşli tepkiler, müzikseverlerin bu albümü heyecanla beklediklerini bir kere daha fark etmeme neden oldu. Bu albüm uzun zamandır piyasada olmadığı için zamanında elinde bulunduranlar tarafından karaborsada müzikseverler ve koleksiyonerler tarafından yüksek fiyatlarla alıcı buluyordu. Şimdi zahmetsizce ulaşmak mümkün...

Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

- Albümde Kara Sevda ve Hayır adlı Barış Manço eserleri var. Ayrıca albümün beste ve güftelerinde yer alan isimler adeta bir Türk popüler müziğinin yıldızlar geçidi gibi... Atilla Özdemiroğlu, Fuat Güner, Garo Mafyan, Aysel Gürel... Ve daha niceleri. Hatta bir Ahmet Hamdi Tanpınar sözü bile var...
- Bu albümü yapabilmek için gazino sahnesine çıktım. O yıllar eğlencenin kalbi gazinolarda atardı. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü (Şimdiki adı Marmara Üniversitesi Seramik Fakültesi) mezunu, ailesinin şarkıcılığa karşı olduğu bir tek çocuk olarak... Evde de sahnede de zorluk çektim açıkçası başlarda. Sonra baktılar ki korktukları gibi olmadı (gülüyor), devamı geldi. Gazino sahnesinden kazandığım bütçemle bu albüm hayata geçti özetle. Zira o yıllarda pop müzik gayet geri plandaydı.

Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

"Türk Sanat Müziği, özgün müzik yap" gibi öneriler geliyordu müzik şirketlerinden. Doğal olarak yapmak istediğimi gerçekleştirecektim. Yaptım da. Hani yemek yaparken "içine sevgi katmak" diye bir durum vardır ya, bu albümde de emeğin yanı sıra inanç, azim ve cesaret vardı. Misal kim cesaret edebilirdi Barış Manço'nun kapısını çalmaya? Kimselere şarkı vermeyen Barış'ın yeni üç ayrı şarkısı var diskografimde. Bu albümde çalıştığım çok ama çok değerli isimlere tekrar çok teşekkür ederim. Kaybettiklerimizin de ruhları gani gani şâd olsun.

Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

ÇOK ŞANSLIYIM

- Barış Manço nasıl bir dost ve müzisyendi sizin için? Elbette çok vardır ama bir unutamadığınız acı-tatlı bir anınız, size müzik ya da hayatla ilgili verdiği bir öğüt, bir söz... Paylaşır mısınız?
- Barış hayatıma çok önemli değerler katmış, dostluğuyla övündüğüm bir koca insandı. Ben çok şanslıyım. Kendi müzik tarihinde ve tabii Türk müzik tarihinde üç yeni şarkısını verdiği tek sanatçı olmanın ayrıcalık ve övüncünü taşımama izin verin. Klip için Tunus'a gittiğimizde, ekipçe çok güzel günler yaşadık. Hangi birini anlatmalı bilemedim... Tatlı anılarımız çoğunlukta. En acısı çok sevdiğim, dostluğumu ilelebet sürdüreceğim ailesiyle birlikte onu son yolculuğuna uğurlamaktı. Onunla aynı topraklarda yaşadığımız için çok şanslıyız. Geriye unutulmaz şarkıları ve çok değerli hatırası kaldı. Yeri dolmayacak.

Ayşegül Aldinç: Kılık kıyafete değil kafama yatırım yaptım

- Ve tabii bir de Aysel Gürel... Hayatımıza renk katan, derin ve çılgın bir kadındı... Sizdeki yeri neydi? Neler paylaştınız? Neler söylerdi size?
- Aysel beni gençliğine benzetirdi. Fotoğraflarını gösterirdi "Bak ne kadar benziyoruz" diye. Onu yıllar önce ilk kez rahmetli Selmi Andak'ın stüdyosunda tanımış ve gördüğüm diğer sanatçılara hiç benzemediğini fark etmiştim. Çok kendine özgüydü. Yıllarla bu bambaşkalık, yazdığı güzelim sözler, ettiği her biri bilgelik içeren atasözü tadında kelamlarla tüm müzikseverler tarafından da anlam kazandı. Kendine "Deli Aysel" adını kendi taktığını söylerdi.

ALBÜMDE ÇOK EMEK VAR

Bu albümde çalıştığım değerli isimlere tekrar çok teşekkür ederim. Kaybettiklerimizin de ruhları gani gani şâd olsun

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