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Haberler Galeri Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 14.08.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 16:08

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses'in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

20'li yaşlarından itibaren usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Elif Ada adında bir kızları olan çift, 2 yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. Ayşegül Yıldız şimdilerde kızı Elif Ada ile kendisine yepyeni bir hayat kurdu, İbrahim Tatlıses ise kendisinden 43 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor. Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, Tatlıses'in yeni aşkı hakkında ilk kez konuştu.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Tatlıses'in Bursa'da yaşayan eski eşi Ayşegül Yıldız, Nişantaşı'nda "Magazin Hattı" kamerasına takıldı.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden 8 yaşında Elif Ada adında bir kızı olan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında nikah masasına oturup 2013 yılında boşandığı eski eşi İbrahim Tatlıses'in aşk yaşadığı asistanı Gülçin Karakaya ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

Yıldız, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Biz boşanalı 9 yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım" şeklinde cevap verdi.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

PROGRAM SUNACAK

Yeniden ekranlara döneceğinin de müjdesini veren Yıldız, "1-2 gün içerisinde yeni televizyon projem belli olacak. Gündüz kuşağında program sunacağım. Hangi kanalda olacağımı şimdi söylemeyeceğim ama dört büyük kanaldan biri olacak" dedi.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses’in yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

AYŞEGÜL YILDIZ HAKKINDA

20'li yaşlarından itibaren İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşayan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında usta sanatçıyla nikah masasına oturdu.

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