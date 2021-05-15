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Haberler Galeri Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 15:59

'ten olan kızı Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

'ın 'ten olan kızı ile bayram pozu sosyal medyayı salladı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu. Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

'ın 'ten olan kızı ile bayram pozu sosyal medyada gündem oldu. Ayşegül Yıldız kızı Elif ile yaptığı paylaşıma 'Ciddi durabildiğimiz tek kare bu fotoğraftı, bayrama uygun olsun diye ilk sıraya onu koyduk. Diğer resimlerde olduğu gibi çok eğlendiğimiz, sevdiklerimizle birlikte olabildiğimiz, ağız tadıyla, huzurla, neşeyle, sağlıkla geçirdiğimiz nice bayramlara erişmek dileğiyle' notu da eklemeyi ihmal etmedi.

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu ile 2011 yılında evlenmişti.

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Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

ve kızları Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı.

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında 'in kızı Tatlıses henüz bebekti.

Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses'i paylaştı baba kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı...

'in en küçük çocuğu olan Tatlıses annesi ile yaşıyor.

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