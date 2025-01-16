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Haberler Galeri Çifte kumrular Ayvalık'ta aşka geldi! Melisa Tapan'a sevgilisi Kerem Bürsin'den romantik doğum günü kutlaması!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:46

Çifte kumrular Ayvalık'ta aşka geldi! Melisa Tapan'a sevgilisi Kerem Bürsin'den romantik doğum günü kutlaması!

Karizmatik oyuncu Kerem Bürsin şimdilerde Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Çiçeği burnunda aşıklar Melisa Sabancı Tapan'ın doğum gününün kutlamak için Ayvalık'a gitti. Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan yeni yaşını oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'le çıktığı Ayvalık tatilinde kutladı.

Çifte kumrular Ayvalık’ta aşka geldi! Melisa Tapan’a sevgilisi Kerem Bürsin’den romantik doğum günü kutlaması!

'Güneşi Beklerken' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Kerem Bürsin, hem aşk hayatıyla hem de oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiryor.

Çifte kumrular Ayvalık’ta aşka geldi! Melisa Tapan’a sevgilisi Kerem Bürsin’den romantik doğum günü kutlaması!

Geçmişte Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle aşk yaşayan Bürsin'in kalbi uzun süreden beri boştu.

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Çifte kumrular Ayvalık’ta aşka geldi! Melisa Tapan’a sevgilisi Kerem Bürsin’den romantik doğum günü kutlaması!

Son olarak Mavi Mağara filminde başrolünü oynayan Kerem Bürsin yeni bir aşka yelken açtı.

Çifte kumrular Ayvalık’ta aşka geldi! Melisa Tapan’a sevgilisi Kerem Bürsin’den romantik doğum günü kutlaması!

Adı sürekli farklı isimlerle anılan Kerem Bürsin'in, Sabancıların torunu Melisa Tapan'la aşk yaşıyor.

Çifte kumrular Ayvalık’ta aşka geldi! Melisa Tapan’a sevgilisi Kerem Bürsin’den romantik doğum günü kutlaması!

Kerem Bürsin geçen hafta senaryosunu Osman Kaya ile beraber yazdığı ve başrolünü Devrim Özkan'la paylaştığı "Mavi Mağara filminin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu açıklamıştı.

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