Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:46
Çifte kumrular Ayvalık'ta aşka geldi! Melisa Tapan'a sevgilisi Kerem Bürsin'den romantik doğum günü kutlaması!
Karizmatik oyuncu Kerem Bürsin şimdilerde Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. Çiçeği burnunda aşıklar Melisa Sabancı Tapan'ın doğum gününün kutlamak için Ayvalık'a gitti. Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Sabancı Tapan yeni yaşını oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'le çıktığı Ayvalık tatilinde kutladı.