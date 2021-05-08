Azeri kızı Günel 20'li yaşlar paylaşımına estetiksiz hali damga vurdu! Azeri kızı Günel Zeynalova'nın inanılmaz değişimi...

Azeri kızı Günel de 20'li yaşlar akımına uydu... Azeri kızı Günel meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı. Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız. Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Son olarak 20'li yaşlar challenge paylaşımı yapan Azeri kızı Günel estetiksiz hali ile olay olurken gelecek yorumları kapatması da dikkatlerden kaçmadı...