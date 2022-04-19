Azeri kızı Günel estetik harikası olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel’in güzeller güzeli annesini görün!

Henüz 13 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Azeri kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız.