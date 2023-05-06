Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:53

Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab'a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Özel yaşantısıyla adından sık sık söz ettiren Reza Zarrab, son olarak yine bomba bir iddia ile gündemde. Yıllar önce evlilik hazırlığı yapan Reza Zarrab ile Azeri kızı Günel, o dönem Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasıyla ayrılmıştı. Şimdilerde Günel ile Reza Zarrab'ın yeniden bir araya geldiği, ikilinin Miami'de birlikte olduğu ileri sürüldü.