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Haberler Galeri Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab'a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!
Giriş Tarihi: 06.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 16:53

Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab'a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

Ebru Gündeş ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Reza Zarrab'ın, evliyken Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Özel yaşantısıyla adından sık sık söz ettiren Reza Zarrab, son olarak yine bomba bir iddia ile gündemde. Yıllar önce evlilik hazırlığı yapan Reza Zarrab ile Azeri kızı Günel, o dönem Reza Zarrab'ın kendisini Ebru Gündeş'le aldatmasıyla ayrılmıştı. Şimdilerde Günel ile Reza Zarrab'ın yeniden bir araya geldiği, ikilinin Miami'de birlikte olduğu ileri sürüldü.

Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab’a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in keşfetmesiyle ünlenen ve "Azeri Kızı" olarak tanınan Günel Zeynalova, iş insanı Reza Zarrab'la evlilik hazırlığı yaparken ihanete uğraşmıştı.

Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab’a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

Günel'i Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab, şarkıcı ile evlenmiş ve çiftin bir kızı dünyaya gelmişti. Ancak Ebru Gündeş ile çalkantılı evlilikleri geçtiğimiz yıllarda sonra ereden Zarrab'ın boşanmadan Hadise ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

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Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab’a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk yaşadığı haberi geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Hatta Hadise'nin Reza Zarrab ile WhatsApp konuşmaları ortalığa çıkmıştı.

Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab’a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

Şimdi ise Reza Zarrab başka bir aşk iddiası ile gündemde.

Azeri kızı Günel kendisini Ebru Gündeş ile aldatan Reza Zarrab’a geri mi döndü? O paylaşımlar gerçeği ele verdi!

2021 yılında Ebru Gündeş ile boşanan ve uzun yıllardır Miami'de yaşayan Zarrab'ın, eski sevgilisi Günel'in yıllar sonra yeniden yakınlaştığı ileri sürüldü.

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