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Haberler Galeri Azeri kızı Günel tam bir estetik bağımlısı! "Michael Jackson'a benzemiş" yorumlarına öfkelenen Günel Zeynalova son halini paylaştı...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:55

tam bir bağımlısı! "'a benzemiş" yorumlarına öfkelenen son halini paylaştı...

meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... 'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı. Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız. Günel Zeynalova geçirdiği operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından ''a benzetilince çok kızmıştı Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti. Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova 'Ufak tefek işler" notu ile yeni görüntüsünü paylaştı. İşte ...

Azeri kızı Günel tam bir estetik bağımlısı! Michael Jackson'a benzemiş yorumlarına öfkelenen Günel Zeynalova son halini paylaştı...

meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... 'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı.

Azeri kızı Günel tam bir estetik bağımlısı! Michael Jackson'a benzemiş yorumlarına öfkelenen Günel Zeynalova son halini paylaştı...

Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

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Azeri kızı Günel tam bir estetik bağımlısı! Michael Jackson'a benzemiş yorumlarına öfkelenen Günel Zeynalova son halini paylaştı...

geçirdiği operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından ''a benzetilince çok kızmıştı

Azeri kızı Günel tam bir estetik bağımlısı! Michael Jackson'a benzemiş yorumlarına öfkelenen Günel Zeynalova son halini paylaştı...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

Azeri kızı Günel tam bir estetik bağımlısı! Michael Jackson'a benzemiş yorumlarına öfkelenen Günel Zeynalova son halini paylaştı...

Estetiğe doymayan Zeynalova 'Ufak tefek işler" notu ile yeni görüntüsünü paylaştı. İşte ...

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