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Haberler Galeri Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak adeta imkansız!
Giriş Tarihi: 08.08.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 09:26

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel'i tanımak adeta imkansız!

Azeri kızı Günel meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı. Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız. Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti. Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova yeni görüntüsünü paylaştı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali...

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel’i tanımak adeta imkansız!

Azeri kızı Günel meşhur olduğunda henüz 13 yaşındaydı... İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel’i tanımak adeta imkansız!

Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

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Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel’i tanımak adeta imkansız!

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel’i tanımak adeta imkansız!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum.

Azeri kızı Günel Zeynalova estetiği iyice abarttı! Azeri kızı Günel’i tanımak adeta imkansız!

Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

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