Giriş Tarihi: 04.05.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 07:37

Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri olmuştu! Azeri kızı Günel'in annesinin güzelliği hayran bıraktı! ‘Abla kardeş gibisiniz’

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Azeri kızı Günel'in değişimi konuşulurken annesi ile pozu dikkat çekti. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali ve Günel Zeynalova'nın annesi ile beğeni yağan pozları...