Giriş Tarihi: 02.05.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 08:04

Azeri kızı Günel Zeynalova estetikle bambaşka biri olmuştu! Siz bir de Azeri kızı Günel'in annesini görün! ‘İkiz misiniz?’ yorumu yağdı

''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Azeri kızı Günel'in değişimi konuşulurken annesi ile pozu dikkat çekti. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali ve Günel Zeynalova'nın annesi ile beğeni yağan pozları...