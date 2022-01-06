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Haberler Galeri Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar
Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:15

Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar

Şimdilerde Üç Kuruş isimli dizide yer alan Uraz Kaygılaroğlu'ndan kötü haber geldi. Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında. Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Kaygılaroğlu, son olarak kızı Aday'la olan duygusal buluşmasını paylaştı. Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar

Çiftin 5 yıl süren evliliğinden Ada isminde kızları dünyaya gelirken, ikili ani bir kararla 2019 yılında boşandı.

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Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar

Yollarını ayırsalar da dostluklarını yürüten çiftten Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti.

Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar

Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu sevenlerini üzdü.

Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar

Uraz Kaygılaroğlu'nu kızı Ada ve eski eşi Melis İşiten ziyarete geldi.

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