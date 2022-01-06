Giriş Tarihi: 06.01.2022 08:15Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 08:15
Baba kız aşkına bakın! Uraz Kaygılaroğlu ve kızı Ada’nın duygusal buluşması! Sosyal medyayı salladılar
Şimdilerde Üç Kuruş isimli dizide yer alan Uraz Kaygılaroğlu'ndan kötü haber geldi. Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Uraz Kaygılaroğlu, takipçilerinin radarında. Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Kaygılaroğlu, son olarak kızı Aday'la olan duygusal buluşmasını paylaştı. Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.