Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 08:24

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Son olarak eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.