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Haberler Galeri Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 08:24

Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Son olarak eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.

Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırdı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Tatlıtuğ her fırsatta oğluyla fotoğraf paylaşıyor.

Baba-oğul alışveriş turunda! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı!

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla aynı bereyi takıp eşi Başak Dizer'e poz verdi. Baba oğulun bu pozu birçok magazin sayfasında paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'li paylaşımına sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı.

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